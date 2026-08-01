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https://www.24chasa.bg/sport/article/23319888 www.24chasa.bg

Българин за първи път ще играе в "Стандард" (Лиеж)

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Силвестър Джаспър с фланелката на "Стандард"

Силвестър Джаспър премина от сръбския „Железничар" (Панчево) в „Стандард" (Лиеж) с договор до юни 2029 г. (с опция за още една година). Белгийският клуб плаща за 22-годишното българско крило 1,5 милиона евро плюс бонуси, а сделката бе реализирана от спортния директор Марк Вилмотс.

Джаспър става първият българин в историята на „Стандард".

Роден в Лондон с български корени, бившият младежки национал е юноша на „Фулъм" и е преминал през „Хибърниън", „Портимонензе" и „Шльонск" (Вроцлав).

През изминалия силен сезон в Сърбия с екипа на „Железничар" той отбеляза 7 гола и 7 асистенции в 34 мача, влезе в идеалния отбор на първенството и помогна на тима си да се класира за евротурнирите.

Силвестър Джаспър с фланелката на "Стандард"

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