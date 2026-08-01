Меси се завърна в групата на "Интер Маями" след световното

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След световното първенство Лионел Меси се връща към футбола тази нощ българско време.

Аржентинската мегазвезда и сънародникът му Родриго де Пол попадат в групата на „Интер Маями" за домакинския мач от МЛС срещу „Калъмбъс Крю". Двамата подновиха тренировки в петък, но все още не е ясно дали ще започнат като титуляри. Старши треньорът Гилермо Ойос потвърди завръщането им и изрази задоволството си от това.

На мондиала 2026 Меси и Аржентина отстъпиха на финала от Испания с 0:1 след продължения.

Въпреки отсъствието му, „Интер Маями" е в серия от шест поредни победи от 9 май насам. Актуалните шампиони изостават само на 2 точки от „Нешвил" в борбата за първото място в редовния сезон.

Новото бразилско попълнение Каземиро ще направи си домакински дебют, след като игра при победата с 1:0 като гост „Монреал".