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https://www.24chasa.bg/sport/article/23320170 www.24chasa.bg

Мароканци примамиха Возиня с $ 1 млн. заплата и той преметна чилийци

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Возиня Снимка: Ройтерс

40-годишният вратар на Кабо Верде Возиня, който се превърна в една от големите звезди на световното, предизвика истински хаос около бъдещия си трансфер. Въпреки че бе дал принципното си съгласие да премине в чилийския „Коло Коло", той три пъти отложи заминаването си за Сантяго за медицински прегледи.

Причината за забавянето са тайни преговори с други клубове, започнати зад гърба на чилийците. Към свободния агент са се обърнали мексиканският „Керетаро" и мароканският „РС Беркане".

Именно последният е фаворит за подписа му, тъй като наскоро бе оглавен от досегашния селекционер на Кабо Верде Бубиста и е готов да предложи на стража заплата от 1 милион евро на година.

Сагата в Чили бе съпътствана и от друг казус.

Местната федерация първоначално отказа да позволи прякора Возиня (истинско име на вратаря е Жозимар Жозе Евора Диас), да бъде изписан на екипа му. Тъкмо когато бе направено изключение, вратарят окончателно се отметна от ангажимента си, очаквано избирайки по-финансово изгодната оферта от Мароко.

Возиня Снимка: Ройтерс

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