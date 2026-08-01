ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки плавателни съдове чакат в българския участ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23320214 www.24chasa.bg

ПСЖ готов на всичко за донеслия световната титла на Испания Феран Торес

744
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Феран Торес целува световната купа. Снимка: Ройтерс

ПСЖ твърдо иска да подпише с нападателя на „Барселона" Феран Торес и е готов да му предложи по-изгодни условия от каталунския клуб, съобщава Diario Sport.

Парижани вече са дали да се разбере на футболиста, че могат да надминат всяко предложение на „синьо-червените" за удължаване на договора.

ПСЖ предлага на 26-годишния испанец 5-годишно споразумение със заплата, значително надвишаваща настоящото му възнаграждение.

Първите контакти между двете страни са се осъществили по време на световното първенство, което бе спечелено от испанците с гол именно на Торес във финала срещу Аржентина.

Той се е съгласил поне да изслуша предложението на френския клуб. В Париж смятат, че спортният проект, финансовите условия и възможността отново да работи с Луис Енрике ще помогнат за убеждаването на нападателя.

Ситуацията се усложнява от позицията на самия играч. Феран все още е привързан към „Барселона" и може да получи повече игрово време, ако каталунците не привлекат нов нападател.

В същото време футболистът е обиден от факта, че клубът дълго време не е предприемал конкретни стъпки за удължаване на договора му, докато споразуменията с други играчи са били сключени по-рано.

Феран Торес целува световната купа. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Сезонът на оправданията свърши. А после? (Видео)