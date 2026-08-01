ПСЖ готов на всичко за донеслия световната титла на Испания Феран Торес

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ПСЖ твърдо иска да подпише с нападателя на „Барселона" Феран Торес и е готов да му предложи по-изгодни условия от каталунския клуб, съобщава Diario Sport.

Парижани вече са дали да се разбере на футболиста, че могат да надминат всяко предложение на „синьо-червените" за удължаване на договора.

ПСЖ предлага на 26-годишния испанец 5-годишно споразумение със заплата, значително надвишаваща настоящото му възнаграждение.

Първите контакти между двете страни са се осъществили по време на световното първенство, което бе спечелено от испанците с гол именно на Торес във финала срещу Аржентина.

Той се е съгласил поне да изслуша предложението на френския клуб. В Париж смятат, че спортният проект, финансовите условия и възможността отново да работи с Луис Енрике ще помогнат за убеждаването на нападателя.

Ситуацията се усложнява от позицията на самия играч. Феран все още е привързан към „Барселона" и може да получи повече игрово време, ако каталунците не привлекат нов нападател.

В същото време футболистът е обиден от факта, че клубът дълго време не е предприемал конкретни стъпки за удължаване на договора му, докато споразуменията с други играчи са били сключени по-рано.