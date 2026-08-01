УЕФА иска оставката на Джани Инфантино

УЕФА призова за оставката на опозорения президент на ФИФА Джани Инфантино, след като той отмени „неприличната, сключена зад кулисите сделка" за продажба на дялове от Световното първенство.

Натискът върху критикувания шеф се засилва, след като в петък вечерта се провали планът му за продажба на дял от най-желания турнир във футбола на група частни инвеститори, водена от Джош Кушнър - брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп.

Схемата, която срещна масова съпротива от страна на футболните нации по целия свят, доведе до засилване на контрола върху президентството на Инфантино.

УЕФА, управляващият орган на европейския футбол, поведе атаката срещу замисъла на Инфантино и в обширно изявление, публикувано в събота сутринта, обяви, че е загубила доверие в неговото ръководство. Ето и изявлението:

УЕФА приветства решението на ФИФА да оттегли плана си за продажба на дял от своите турнири – включително Световното първенство – в частни ръце.

Предложението беше единодушно отхвърлено от националните асоциации на УЕФА, както и от много други федерации и конфедерации от цял свят, независимо от големината им, чиято задача е да защитават футбола.

УЕФА благодари на всички фенове, лиги, клубове, играчи, лица, асоциации и конфедерации, които се противопоставиха на плана, както и на многото министър-председатели, държавни глави и коментатори, които показаха на президента на ФИФА, че футболът не е за продан.

Не можем да продължаваме по този начин с тайни схеми, реализирани по ускорени процедури, измислени от анонимни лица и с съмнителна полза за спорта. Трябва да установим отговорните лица и да ги подведем под отговорност.

Правилно е, че в следващите дни и седмици УЕФА ще работи със своите асоциации и в тясно сътрудничество с други конфедерации, за да анализира как се е случило това и да изработи план, който да гарантира, че подобно нещо няма да се повтори. Този преглед трябва да бъде задълбочен и изчерпателен. Никоя възможност не трябва да бъде изключена. Настоящото ръководство на ФИФА е загубило не само доверието на УЕФА, но и това на много други членове на футболното семейство.

Когато Джани Инфантино поиска доверието и гласовете на членските федерации на ФИФА, за да бъде избран за техен президент през 2016 г., той каза: „Разбира се, че трябва да бъдем прозрачни. Аз бях такъв през последните 15 години от живота си в УЕФА. Вие ще трябва да участвате всеки ден в живота на ФИФА", след което каза на събралите се заинтересовани страни: „Парите на ФИФА са вашите пари. Те не са парите на президента на ФИФА. Те са вашите пари. Вие сте националните федерации и парите на ФИФА трябва да служат за развитието на футбола, а не за нищо друго.

По отношение и на двете обещания той не успя да ги изпълни. „Мръсната, задкулисна и непрозрачна сделка, която той замисли и се опита да наложи, беше всичко друго, но не и прозрачна.

И при резерви, възлизащи на над 5 млрд. долара, той също така не е успял да използва средствата на федерациите в полза на футбола.

УЕФА ще започне незабавно да работи с партньори и заинтересовани страни по целия свят и във всички сфери на футбола, за да предложи нов начин за разпределяне на ресурсите чрез съществуващата програма „FIFA Forward".

Трябва да започнем да използваме част от тези средства, които стоят неизползвани в банковата сметка на ФИФА, за да дадем тласъка, от който се нуждаят аматьорският футбол и футболната общност като цяло във всяка от 211-те държави-членки на ФИФА. Но не е нужно да разпродаваме семейното съкровище, за да платим за това.

Това е победа за целия футбол. Но това не трябва да бъде краят на историята. Предложението вече е направено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва.

Страните-членки на ФИФА биха могли да инициират вот на недоверие, за да отстранят Инфантино, който се стреми към четвърти мандат на изборите през следващата година. Прагът за започване на процеса е 46 членски асоциации на ФИФА; УЕФА има 55 членове.

В ранните часове на събота сутринта Инфантино се отказа от предложенията си за вливане на частен капитал в оперативните и търговските аспекти на турнирите на ФИФА.

Неговото унизително отстъпление се дължи на действията на УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и двама членове на ръководството на ФИФА, които застанаха срещу неговите планове, предизвикващи разединение.

Азиатската футболна конфедерация беше третата и последна конфедерация, която отхвърли предложението на Джани Инфантино. Тяхната съпротива ясно показа, че той не разполага с необходимата подкрепа, за да продължи, тъй като броят на страните, изразили несъгласие, достигна зашеметяващите 135 – 64 процента от членовете на ФИФА.

Това решение последва отхвърлянето от страна на КОНКАКАФ в четвъртък и дойде след като УЕФА обяви бойкот на състезанията на ФИФА. Футболната федерация на Нова Зеландия също възрази срещу плановете, въпреки че ОФК отложи общоконтиненталния си отговор.

Инфантино заяви:

Проектът „FIFA Forward Enterprise" имаше за цел да предостави основа за по-нататъшно укрепване на нашите членски асоциации във ФИФА и на нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима.

И още повече, както казахме от самото начало, да го направим само ако мнозинството от членските асоциации на ФИФА го подкрепят и винаги след консултации с тях, Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широкия кръг от заинтересовани страни.

След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, че, независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на първоначално поставената цел.

Нашата цел винаги е била – и винаги ще бъде – да обединяваме и да подобряваме. В резултат на това това предложение няма да бъде реализирано.

Оттук нататък намерението ми е да събера отново всички заинтересовани страни в следващите дни и седмици в духа на общия интерес към нашия спорт и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде, и по-специално в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа.

Това изявление бележи неудобен обрат в позицията му, по-малко от 24 часа след като той се опита да изясни плановете си – обвинявайки медиите, че са ги интерпретирали погрешно.

Предложението стигна до фазата на крах, когато Карлос Кордейро, старши съветник на Джани Инфантино, обяви оставката си от ФИФА – превръщайки се в първия вътрешен дисидент.

Шест часа по-късно главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур се обърна срещу президента – рискувайки работата си, като критикува плановете и призова страните да свалят Инфантино от трона. Ламур призна, че „FIFA Forward Enterprise" е плод на въображението на „един човек", като нанесе критичен удар на президента на ФИФА.

Значителен брой членове на ФИФА изразиха опасения още при първоначалното изтичане на информация за плана, като поставиха под въпрос как толкова подробни идеи биха могли да бъдат разработени едностранно без предварителни консултации.

Въпреки че ФИФА твърдеше през цялото време, че ще има подходящ период за консултации, възникнаха сериозни въпроси как това би могло да се осъществи, при положение че потенциалните инвеститори вече бяха подредени на опашка.

УЕФА обвини ФИФА, че се опитва да подкупи членовете с стимул от 40 милиона долара, за да одобрят плана на Инфантино, като крайният срок за отговор на офертата беше 19 септември.