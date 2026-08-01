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https://www.24chasa.bg/sport/article/23320532 www.24chasa.bg

България с финал в артистичното плуване на европейското

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Снимка: Bulgarian Artistic Swimming

Българската състезателка по артистично плуване Мария Вълева се класира за финал в дисциплината волна програма соло при жените на европейското първенство по плувни спортове, което се провежда в Париж, Франция.

С резултат от 217.4950 т. националната състезателка зае девето място в пресявките в конкуренцията на други 13 състезателки. 17-годишната Вълева остави след себе си представителките на Чехия, Финландия, Малта, Белгия и Турция. В квалификацията най-добър резултат имаше състезаващата се като неутрален атлет Василина Хандошка - 287.3999 т. След нея се наредиха Ирис Тио Касас (Испания) и Клара Блейер (Германия).

Финалът на волната програма при жените е на 3 август от 9.00 часа (българско време).

Вчера Вълева заедно с Лора Жейнова завършиха на 15-о място в квалификациите на техническата програма по артистично плуване при дуетите на eвропейското първенство, като малко не им достигна да попаднат в първите 12, които продължават в утрешния финал.

Снимка: Bulgarian Artistic Swimming

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