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Божидар Искренов си пожела за ЧРД: Жив, здрав и "Левски" в Шампионска лига! (видео)

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Днес, 1 август, легендарният нападател на "Левски" и настоящ координатор в детско-юношеската школа на „сините" Божидар Искренов празнува своя 64-ти рожден ден!

Той е смятан за един от последните големи артисти в българския футбол, спечелил си признанието Радостта на народа, подобно на бразилеца Гаринча. Бърз, с неподражаем финт, рязък демараж и стрелба с двата крака. Неудържим за бранителите.

За рождения ден Гиби, както галено му казват левскарите, си пожела да е жив и здрав, а "Левски" да влезе в основната схема на шампионската лига

Вижте какво каза Божидар Искренов пред Кирил Евтимов навръх 64-я си рожден ден.

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