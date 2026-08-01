Пьотър Нестеров ще играе за титла в Дания

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Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на червени кортове в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата национал за купа "Дейвис" победи с 6:3, 1:6, 6:4 третия поставен Ееро Васа (Финландия).

До момента Нестеров има осем титли на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour, като две от тях са спечелени през тази година – в Санта Маргерита ди Пула (Италия) и Монастир (Тунис).

В спор за титлата утре руснакът с български паспорт, който през тази седмица заема 360-ото място в световната ранглиста при мъжете, ще играе срещу водача в схемата Карл Емил Овербек от домакините.