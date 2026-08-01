УЕФА гласува отстраняването на Джани Инфантино, ако той сам не напусне шефския пост във ФИФА?

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УЕФА ще гласува за отстраняванеto на Джани Инфантино от поста президент на ФИФА, ако той откаже да подаде оставка. Това твърди британското издание The Telegraph.

Според него всички 55 страни членки на УЕФА ще гласуват вот на недоверие на Инфантино. Швейцарецът се отказа от плана за продажба на дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори.

Това предложение на президента на ФИФА беше остро критикувано от УЕФА, Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). УЕФА обяви бойкот на турнирите, организирани от ФИФА, и загуба на доверие в Инфантино, припомня БТА.

Планът на ФИФА предвиждаше създаването на компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според Инфантино създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб.

Страните-членки на ФИФА биха могли да инициират вот на недоверие, за да отстранят Инфантино, който се стреми към четвърти мандат на изборите през следващата година. Прагът за започване на процеса е 46 членски асоциации на ФИФА. УЕФА има 55 членове.

В ранните часове на събота сутринта Инфантино се отказа от предложенията си за вливане на частен капитал в оперативните и търговските аспекти на турнирите на ФИФА.

Неговото унизително отстъпление се дължи на действията на УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и двама членове на ръководството на ФИФА, които застанаха срещу неговите планове, предизвикващи разединение.