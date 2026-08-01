Прецедент: България се класира на европейско по бейзбол

България се класира за първото си европейско първенство по бейзбол. 40 години след навлизането на спорта у нас, мъжкият национален отбор ще участва в първото си европейско първенство.

Селекцията ни спечели турнира за квалификации в група Б, на който бе домакин в Благоевград. Така тима си заслужи място сред 16-те финалисти на Евро 2027 в Регенсбург, Германия. За пръв път България се класира на европейско по бейзбол СНИМКА: ФотоБългария

Във финала, който се проведе днес на стадион "Портър Фийлд" в парка "Бачиново", българските бейзболисти надиграха категорично състава на Словения с 13:7, въпреки че изостанаха с 0:3 в 1-ия ининг. Тимът ни бе поведен от питчера Евгений Черноземски, който смени стартера Панайот Жълтов още след първия аут и затвори мача от възвишението, изработвайки 8 ининга и 2/3 със 7 страйкаута, 4 бази за боли, 6 хита и 4 точки.

Черноземски се открои и в нападение, батирайки 2 от 5 с 5 RBI, включително голям шлем - хоумрън при пълни бази на 2 аута във 2-рия ининг. С по 2 RBI допринесоха Димитър Насъпов, Николай Каращранов и Майкъл Чавдаров. По една точка за историческата победа вкараха Панайот Жълтов и влезлият като резерва Теодор Димитров. За пръв път България се класира на европейско по бейзбол СНИМКА: ФотоБългария

В титулярния състав днес започнаха още Георги Георгиев, Мартин Андонов, Петър Петров и Алекс Йонин. Останалите герои, които класираха България на първия ѝ шампионат на Стария континент, бяха Стефан Бешков, Викторио Величков, Мартин Желев, Теодор Каракашев, Мартин Митев, Костадин Мутафчиев, Николай Мутафчиев, Йордан Пейчовски, Петьо Петков, Кристиян Тодоров и Мартин Шопски.

Играещ мениджър и главен треньор бе Стефан Бешков, а като коучове му помагаха Димитър Насъпов и Ясен Неделчев. По пътя си към финала "лъвовете" не допуснаха нито една загуба. В мачовете си те победиха последователно Сърбия с 10:5, Словения с 6:3, Финландия с 10:8 и Румъния с 22:7 в 6-инингов нокаут - единствения преждевременно приключил мач през цялата седмица в 5-странния турнир.