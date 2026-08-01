ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Сотир Марчев, дмн: Спортувайте с хора, “коле...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23321957 www.24chasa.bg

"Левски" отнесе 3:0 "Септември" преди "Кайрат", Бурас с контузия

1524
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Акрам Бурас вкара гол и бе сменен принудително. Снимка: Startphoto.bg

Шампионът "Левски" спечели и третия си мач от новия сезон в Първа лига, след като отнесе 3:0 "Септември" на "Герена". Така "сините" се изкачиха на върха във временното класиране с пълен актив от 9 точки.

С 2 по-малко е вицешампионът ЦСКА 1948, а трети е "Лудогорец", който е с мач по-малко.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде пълна почивка на капитана Кристиан Димитров и Майкон, а като резерви влязоха други титуляри от реванша във втория квалификационен кръг срещу "Университатя" в Крайова - Евертон Бала, Сержиньо, Око-Флекс и Мубарик. Дебют записа новият бразилски защитник Хевертон.

Акрам Бурас (34), Око-Флекс (76) и Сержиньо (79) вкараха за домакините.

В 72-та мин "Левски" получи много тежък удар, след като първият голмайстор получи контузия и бе изкаран от игра принудително. 

Във вторник "сините" посрещат на "Герена" "Кайрат" от Казахстан в първа среща от третия квалификационен кръг за Шампионската лига.

Акрам Бурас вкара гол и бе сменен принудително.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Армията тираджии (Видео, Графика)