"Левски" отнесе 3:0 "Септември" преди "Кайрат", Бурас с контузия

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Шампионът "Левски" спечели и третия си мач от новия сезон в Първа лига, след като отнесе 3:0 "Септември" на "Герена". Така "сините" се изкачиха на върха във временното класиране с пълен актив от 9 точки.

С 2 по-малко е вицешампионът ЦСКА 1948, а трети е "Лудогорец", който е с мач по-малко.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде пълна почивка на капитана Кристиан Димитров и Майкон, а като резерви влязоха други титуляри от реванша във втория квалификационен кръг срещу "Университатя" в Крайова - Евертон Бала, Сержиньо, Око-Флекс и Мубарик. Дебют записа новият бразилски защитник Хевертон.

Акрам Бурас (34), Око-Флекс (76) и Сержиньо (79) вкараха за домакините.

В 72-та мин "Левски" получи много тежък удар, след като първият голмайстор получи контузия и бе изкаран от игра принудително.

Във вторник "сините" посрещат на "Герена" "Кайрат" от Казахстан в първа среща от третия квалификационен кръг за Шампионската лига.