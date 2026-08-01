Веласкес: "Левски" играе по един и същи начин в Европа и България, свалям шапка на футболистите

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес коментира победата с 3:0 срещу "Септември" в мач третия кръг на елита ни, след който "сините" се на върха в класирането с пълен актив от 9 точки.

Преди 3 дни те елиминираха румънския "Университатя" (Крайова) във втория кръг на квалификациите за Шампионската лига.

"Изиграхме много сериозно този мач. Отношението на момчетата бе невероятно и мисля, че доминирахме от първата до последната минута. Гордея се с моите футболисти. Трябва да играем тези мачове именно по този начин.

"Трябва да бъдем адаптивни към всичко. Очевидно натрупването на игрови минути водят до ситуации като тази с контузията на Акрам Бурас и тя няма да бъде последната, но винаги трябва да бъдем готови да показваме най-доброто ни лице. С мачовете се натрупва физическа и емоционална умора, но трябва да опитваме да минимизираме контузиите по най-добрия начин.

Да играеш през два-три дни струва много физически усилия. Важни са абсолютно всички футболисти, а ние трябва да избираме най-доброто от това, с което разполагаме. За мен всеки мач е важен и заради това съм изключително доволен от момчетата. Показаха зрялост и се раздадоха. Играем по един и същи начин в Европа и България. Свалям шапка на футболистите си", заяви испанецът.