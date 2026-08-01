Светльо Вуцов се радва на перфектна седмица - първа рожба и 2 успеха с "Левски"

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Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов говори след победата с 3:0 над "Септември" на "Герена". През седмицата той стана баща за първи път. Съпругата му Дарина го дари с момиченце, което носи името Светлана.

„Всичко, което ми се случи през седмицата - 2 успеха ("сините" отстраниха румънския "Униреситатя" във втория квалификационен кръг за Шампионската лига), първа рожба, е много положително.

Смятам, че подходихме отговорно и ако отстрани е изглеждало леко, е заради нашата добра игра. Подходихме сериозно. Знаехме, че всичко освен 3-те точки в този мач е неприемливо", сподели Вуцов.