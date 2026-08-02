"Мюнхен 1860" подписа със сина на Фил Колинс

21-годишният халф Матю Колинс, син на известния музикант Фил Колинс, официално подписа договор с германския „Мюнхен 1860".

След като премина успешен пробен период полузащитникът парафира краткосрочен контракт до лятото на 2027 г.

Към момента „Мюнхен 1860" се състезава в Регионална лига Бавария (Regionalliga Bayern) - четвъртото ниво на германския професионален футбол. Традиционният баварски тим отпадна от трета дивизия служебно, тъй като не получи лиценз.

Матю Колинс притежава швейцарско и британско гражданство. В юношеските си години е преминал през школите на германските отбори „Астория" (Валдорф) и „Хановер 96". Преди преминаването си в „Мюнхен 1860", Колинс е играл в Австрия за тимовете на „ВСГ Тирол" и „Аустрия" (Залцбург).