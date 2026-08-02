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Григор Димитров и екипът му разпускат в имение край океана

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Григор Димитров

Григор Димитров се възстановява от поредната контузия и избра да почива на място за по-специални хора. 

Най-добрият български тенисист и екипът му са в Хемптънс - в Лонг Бийч (Ню Йорк), където обикновено през уикенда ходят повечето звезди.

Имението на брега на океана е с голям парк и градина, Димитров поддържа форма в голям фитнес и се придвижда с внушителен черен джип - типично ръбесто американско изпълнение. 

Заради травма в крака Григор се отказа от турнира в Лос Кабос (Мекс) и ако е здрав, трябва да играе на "Мастърс 1000" в Синсинати, след като получи уайлд карт. Точно в Охайо през 2017 г. той спечели единствената си титла на турнир от тази категория. 

Григор Димитров

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