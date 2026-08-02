И КОНКАКАФ поиска оставката на Инфантино

След УЕФА и КОНКАКАФ поиска оставката на президента на ФИФА Джани Инфантино.

Футболната конфедерация на Северна и Централна Америа и Карибския басейн, засили натиска върху него и обяви, че „това ръководство на ФИФА вече не работи в полза на футбола и няма как да остане на поста". Според централата планът за продажба на миноритарни дялове от търговските права и световните първенства на частни инвеститори е „симптом на управление, което вече не поставя спорта на първо място".

Идеята на Инфантино бе да продаде правата срещу бонус от 20 милиона долара за подкрепилите го федерации. Твърдият отказ на УЕФА, АФК (Азия) и КОНКАКАФ обаче го лиши от мнозинство сред 211-те членки и го принуди официално да оттегли проекта.

Въпреки това 41-те членове на КОНКАКАФ подчертаха, че въпросът не е приключен, определяйки случилото се като „скандален акт на лошо управление".

От конфедерацията призоваха за цялостен преглед на председателството, подкрепиха настояването на УЕФА за търсене на отговорност и заявиха директно на Инфантино: „Нямаме повече доверие на това ръководство".