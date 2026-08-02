Роберт Левандовски се отпуши в МЛС

Един от най-великите голмайстори през този век Роберт Левандовски вкара първите си 2 попадения в МЛС.

Полякът се разписа в домакинския си дебют за „Чикаго Файър", осигурявайки победата с 2:1 над „Шарлът". Това бе първи успех за тима след паузата за световното първенство, с който той се доближи на точка от топ 3 в Източната конференция.

Гостите откриха в 18-ата минута чрез Пеп Бийл, но полската звезда бързо изравни след асистенция с глава на Филип Цинкернагел. В 68-ата минута Левандовски отбеляза и победното попадение след подаване на Робин Лод, а бившият вратар на „Лудогорец" Кристиан Кахлина направи няколко ключови спасявания за „Шарлът", за да предотврати по-тежка загуба.

В дербито на върха в Западната конференция Томас Мюлер спаси „Ванкувър Уайткапс" от поражение срещу „Лос Анджелис" ФК за крайното 1:1 пред над 40 000 зрители. Гостите поведоха с гол на Хюн Мин Сон след грешка на вратаря Йохей Такаока, но Мюлер сам си изработи и реализира дузпа в 78-ата минута. След това равенство двата тима остават на първите две места в класирането с по 34 точки.