ЦСКА 1948 си връща вратар под наем от Прага

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Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от "Славия" (Прага), където прекара година и половина, обяви финансовият благодетел на бистричани Цветомир Найденов.

Божев, който е на 21 години, беше продаден на чешкия гранд през януари 2025-а година за 1 милион евро, но не успя да се пребори в силната конкуренция за нещо повече от място във втория отбор. Във второто ниво на чешкия футбол той записа 21 мача, а в 5 от тях не допусна гол.

Договорът на Божев със "Славия" (Прага) е до 30-и юни 2029-а година.

Божев е минал през всички национални отбори, викан е и при мъжете от Александър Димитров, но там все още чака дебюта си.