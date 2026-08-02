Меси се завърна в игра след световното

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Аржентинската мегазвезда Лионел Меси се завърна в игра за „Интер Маями" след световното, влизайки като резерва през второто полувреме, а двубоят срещу „Кълъмбъс Крю" от МЛС завърши при равенство 2:2.

Луис Суарес откри резултата за домакините в 16-ата минута, но „Крю" изравни след автогол на Каземиро. В края на първото полувреме Ноа Алън отново изведе „Интер Маями" напред с глава след асистенция на Суарес.

През второто полувреме Меси се появи на терена в 53-ата минута и имаше няколко опасни положения, но до нов гол за тима му не се стигна. В 84-ата минута Браис Мендес отбеляза от пряк свободен удар и донесе точката за „Кълъмбъс Крю".

С това равенство прекъсна серията от шест поредни победи за „Интер Маями".

Тимът на Меси е на второ място в Източната конференция с 2 точки по-малко от "Нешвил"