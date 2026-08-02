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https://www.24chasa.bg/sport/article/23323410 www.24chasa.bg

Лиа Каратанчева победи сестрата на Хуберт Хуркач във Варшава

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Лиа Каратанчева Снимка: БФТ

Лиа Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 125 във Варшава (Полша) с награден фонд 100 000 евро.

22-годишната българка постигна убедителна победа с 6:1, 6:1 над участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Ника Хуркач, която е по-малката сестра на звездата в мъжкия тенис Хуберт Хуркач. Срещата продължи 70 минути.

Каратанчева демонстрира превъзходство още от самото начало на двубоя. Българката поведе с 5:0 по пътя към категоричното спечелване на първия сет с 6:1. Във втората част Лиа изостана с 0:1, но след това спечели шест поредни гейма и затвори мача с ново 6:1.

Лиа Каратанчева Снимка: БФТ

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