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"Ботев" (Пд) прати под наем бразилец в "Септември"

Велизар Маджаров

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Педро Игор Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) прати под наем бразилският нападател Педро Игор в столичния "Септември".

24- годишният офанзивен футболист, който беше привлечен през януари от "Динамо" Минск не попада в сметките на новия треньор Станислав Генчев. Преотстъпването е до края на сезона.

С контузия при победата на "жълто-черните с 1:0 срещу "Черно море" е Карлос Алгара. 26-годишният испански халф ще премине обстойни прегледи, за да се прецени как ще премине лечението и възстановяването му.

Георги Миланов е с разтежение, което му попречи да рита срещу "моряците".

Днес сутринта футболистите на "Ботев" имаха възстановителна тренировка, а утре ще почиват.

Педро Игор Снимка: "Ботев" (Пд)

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