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Кристиано и Джорджина вдигат сватба другия уикенд в родния му град

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Роналдо и Джорджина и Кристиано СНИМКА: инстаграм/ @georginagio

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина Родригес ще сключат брак следващия уикенд на остров Мадейра, пише „Дейли Мейл".

Тя обяви годежа си с нападателя на „Ал Насър" миналото лято, като публикува снимка на пръстена.

По последни данни 41-годишният Кристиано и 32-годишната Джорджина ще сключат брак в катедралата във Фуншал, а след това ще се отправят на парти в петзвездния хотел Savoy Palace.

По-рано се съобщаваше, че двойката е възнамерявала да се ожени в имението „Кинта да Регалейра" в Синтра този уикенд. Слуховете обаче бяха под поставени под съмнение, тъй като през тези почивни дни то беше отворено за посетители.

Фуншал е столицата на Мадейра и роден град на Роналдо. Там е поставена бронзова статуя на футболиста.

Роналдо и Джорджина и Кристиано СНИМКА: инстаграм/ @georginagio

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