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Български тенисист спечели 9-а титла в кариерата си

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Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Тенисистът ни Пьотр Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 Нестеров победи във финала водача в схемата Карл Емил Овербек (Дания) с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 53 минути.

23-годишният българин загуби първия сет след единствен пробив в шестия гейм, но след това тотално доминира на корта. Нестеров поведе с 4:1 във втората част, загуби следващите два гейма за 4:3, но спечели следващите два гейма и след 6:3 изравни резултата в сетовете. Националът поведе с 3:0 в решителния трети сет, а след 3:1 направи нова серия от три поредни спечелени гейма и триумфира с крайното 6:1.

Това е деветата титла на Пьотр Нестеров на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour, като три от тях са спечелени през тази година.

Следващата седмица Нестеров ще участва на турнира ATP Challenger 50 в Пловдив. В първия кръг на кортовете на ТК „Локомотив" той ще се изправи срещу Лоренцо Анджелини (Италия). На предишния турнир от тази верига в Пловдив през юни Нестеров достигна до полуфиналите.

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

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