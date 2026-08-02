ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гъ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23324405 www.24chasa.bg

Норвежки герой от световното се завръща в Лайпциг

1156
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Йорян Нюланд Снимка: Ройтерс

„РБ Лайпциг" и норвежкият герой от световното Йорян Нюланд се споразумяха за договор до 2028 г.

След преминаване на медицински прегледи скандинавецът ще бъде новият резервен вратар на „червените бикове".

Петер Гулачи от своя страна, както вече бе съобщено от Sky Sport, преминава във „Виляреал" за около 1,5 милиона евро.

Нюланд бе в състава на "РБ Лайпциг" през сезон 2022/2023, а след това премина в "Севиля", като договорът му с испанския тим изтече в края на миналия месец.

На световното норвежкият вратар спаси дузпа срещу Бразилия и с други спасявания помогна да елиминирането на 5-кратните планетарни първенци в 1/8-финалите. 

Йорян Нюланд Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво