Норвежки герой от световното се завръща в Лайпциг

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„РБ Лайпциг" и норвежкият герой от световното Йорян Нюланд се споразумяха за договор до 2028 г.

След преминаване на медицински прегледи скандинавецът ще бъде новият резервен вратар на „червените бикове".

Петер Гулачи от своя страна, както вече бе съобщено от Sky Sport, преминава във „Виляреал" за около 1,5 милиона евро.

Нюланд бе в състава на "РБ Лайпциг" през сезон 2022/2023, а след това премина в "Севиля", като договорът му с испанския тим изтече в края на миналия месец.

На световното норвежкият вратар спаси дузпа срещу Бразилия и с други спасявания помогна да елиминирането на 5-кратните планетарни първенци в 1/8-финалите.