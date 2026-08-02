Шефът на испанския футбол: Инфантино трябва да си тръгне от ФИФА

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас призова президента на ФИФА Джани Инфантино да подаде оставка заради аферата с инвеститорската компания на световното първенство и други проблеми с ръководството.

"Инфантино не трябва да продължава да е начело", написа той в социалните мрежи.

"Това, че ФИФА е оттеглила предложението си за приватизация на състезанията си, е добра новина. Но би било голяма грешка да се мисли, че това е решило проблема с управлението. Конфедерациите, асоциациите, лигите, играчите... не трябва да се задоволяват с това оттегляне и да считат въпроса за приключен. Проблемът е много по-дълбок", каза той.