"Левски" може да загуби основен играч за най-важните мачове

Акрам Бурас със съмнения за скъсване на мускул

Акрам Бурас, човекът двигател в средата на терена за “Левски”, може да пропусне най-важните мачове за “сините” - сблъсъците с “Кайрат” от третия предварителен кръг на Шампионската лига и плейофа за влизане в турнир на УЕФА.

Алжирецът, който се намира в убийствена форма от старта на компанията и всяка една топка задължително преминава през него, е със съмнения за скъсване на мускул. Полузащитникът от нищото се хвана за задната част на бедрото и падна на земята в заключителните 15 мин на двубоя срещу “Септември”, спечелен 3:0 от шампиона на България. Именно Бурас бе открил резултата в 34-ата мин. Специалисти са категорични, че падане по този начин означава доста сериозна травма. Предстои да се направят допълнителни изследвания на Бурас. А на “Герена” се надяват той да се е разминал с най-лошото. И просто да е получил разтежение.

Така или иначе той ще пропусне първия мач срещу “Кайрат” от третия кръг на Шампионската лига, който е във вторник на “Герена”. Ако е разтежение, Бурас няма да играе и в реванша в далечен Казахстан след седмица. При по-лошия сценарий обаче алжирският полузащитник ще изпусне всички оставащи мачове от пресевките за европейските клубни турнири на “сините”. Ако “Левски” елиминират “Кайрат”, то столичани отиват на плейоф за влизане в същинската фаза на Шампионската лига. Ако отпаднат от казахстанците, то “сините” се местят в Лига Европа, където също ще трябва да играят плейоф за основната фаза.

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще има и още един проблем за двубоя с “Кайрат”. Левият бранител Майкон има огромен шанс да не се възстанови от контузията, която получи преди дни. И днес ще стане ясно дали бекът ще може да излезе на терена.

Добрата новина за испанския предводител на “сините” е, че има с кого да замени без проблеми липсващите.

На мястото на Бурас може без никакъв проблем да влезе Гашпер Търдин. През миналия сезон полузащитникът бе абсолютният номер 1 в средата на терена. В последните европейски мачове обаче остава резерва. Но с влизането му “сините” заиграват още по-спокойно. Друга опция е сънародникът на Бурас - Мазир Сула.

На левия бек пък, ако Майкон не е на линия, ще действа Алекс Сентейес. Испанецът все повече навлиза във форма. Имащият 2 мача за юношеския национален отбор на “Ла Роха” влиза редовно на нетипични за него позиции - ляво и дясно крило, както и десен бек. Но се справя отлично. И със сигурност е чудесна алтернатива, ако Майкон не може да вземе участие в срещата.

Иначе днес ще бъдат пуснати в свободна продажба останалите билети за двубоя между “Левски” и “Кайрат” във вторник. До 13 ч в неделя 9 хил. души чрез абонаментните си карти бяха заявили, че ще бъдат на “Герена”. Разбира се, без никакво съмнение, стадионът на “сините” ще се пръска по шевовете за двубоя с първенеца на Казахстан.

“В сравнение с миналия сезон “Левски” стана по-силен. Клубът направи добра селекция, отборът играе агресивно и компактно и разполага с качествени изпълнители във всички линии”, каза легендарният роден треньор Димитър Димит ров-Херо пред изданието Sports24.kz.

Родният наставник е добре познато име на Изток. Дълги години Геро води “Иртиш” (Павлодар). Разбира се, Димитров у нас води и “Левски”.

“Кайрат” миналата година игра в основната фаза на Шампионската лига и това потвърждава, че казахстанският клуб е много сериозен съперник. В този сблъсък бих дал леко предимство на “Левски” - 55 на 45”, добави Димитър Димитров.

Иначе “Кайрат” пристигна в България още в неделя. Отборът пропътува 4283 километра по въздух от Алмати до столицата ни за сблъсъка във вторник.

