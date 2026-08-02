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Над 11 000 евро събраха 4-те в света

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Христо Стоичков се ядосва на свой удар по време на турнира. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Над 11 хиляди евро се събраха на благотворителния търг след двудневния турнир по голф, който се организира от фондацията на четвъртите в света. Всички събрани средства отиват за реанимацията на болница “Токуда”, където до последно се бориха за живота на легендарния капитан на отбора и председател на фондацията Борислав Михайлов, който обаче почина от инсулт на 31 март.

Фондацията вече се оглавява от вратаря Пламен Николов. Това решили Христо Стоичков и Красимир Балъков, които преди турнира се събрали. Всичко е в памет на Михайлов, като двамата били категорични, че заместникът на поста му по време на незабравимото световно ще е и заместник във фондацията.

Пламен Николов остава като единствения български вратар, който не е допуснал гол на световно първенство, като влезе за вторите 45 минути на мача за третото място срещу Швеция в Лос Анджелис, когато губехме вече с 0:4. Този резултат се запази и до края.

Иначе голфът премина при много емоции и оспорвани битки. Турнирът вече е традиционен, след като се състоя и миналата година.

Фондацията на четвъртите в света по-рано тази година подкрепи и “Мачът на надеждата” на Стилиян Петров, като дари 40 000 евро за каузата му, която бе свързана с Любо Пенев и Петър Хубчев.

Христо Стоичков се ядосва на свой удар по време на турнира. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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