Алберт Попов с новия си наставник на сняг в зала

Водещите български алпийци Алберт Попов и Калин Златков продължават първия си подготвителен лагер на сняг в залата във Витенбург (Гер). Попов се подготвя под ръководството на австриеца Флориан Пуц. С отбора в Германия бе и отговорникът за алпийците в БФСки Иван Каневчев. Според него промяната в щаба на Алберт и смяната на ските е повлияла положително на алпиеца ни. Каневчев обеляза също така, че обикновено, когато един скиор променя марката ски се изисква сравнително дълъг период на адаптация към материала, докато при Алберт този процес е преминал бързо и успешно.

„Предстои тестване на различни видове ски, но като цяло Алберт изглежда много бързо адаптиран към новата марка. Калин Златков ще проведе цялата си подготовка с Алберт Попов, което създава предпоставки за добри резултати, каза още Каневчев. - Много съм доволен от усилията, които всички треньори и състезатели влагат в подготовката. Сигурен съм, че с това темпо добрите резултати няма да закъснеят".

Вторият лагер на сняг е предвиден да започне на 15 август в швейцарския глетчер Саас Фе.