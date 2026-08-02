Алекс Николов реализатор №1 в Лигата на нациите, изпревари с 1 т. словенец

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Асът на националния отбор на България по волейбол Алекс Николов завърши като реализатор номер 1 Лигата на нациите, въпреки че държавният ни тим не участва във финалите в Китай.

22-годишният посрещач на италианския "Лубе" приключи с 278 точки 12-те мача от основната фаза.

След приключилата днес финална фаза Алекс остана на върха с 1 т. пред словенеца Ник Муянович, който си родината си стигна до бронза и респективно събра 277 т. в 15 срещи.

Това е трети пореден реализаторски приз за Николов, който беше номер 1 по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианския елит.