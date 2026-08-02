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След провала в Европа "Лудогорец" продължи с победите в първенството

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Снимка: Startphoto.bg

След провала с отпадането в Европа още на старта (елиминиране от "Апоел", ТА) "Лудогорец" продължи да бъде 100-процентов в първенството.

Разградчани спечелиха мача си и от третия кръг след 2:1 над гостуващия "Ботев" (Враца).

Така те се изравниха с лидера и шампион "Левски", който също е с 9 т., но има по-добра голова разлика. Врачани остават на 11-ата позиция с една точка от първите три кръга на шампионата.

Бърнард Текпетей (22) и Руан Круз (45+1) вкараха за "Лудогорец".

Влезлият като резерва Преслав Боруков (72) бе точен за "Ботев". Домакините трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като халфът Емерсон Родригес беше изгонен с директен червен картон в 84-ата мин за опасно влизане в краката на Милен Стоев.

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