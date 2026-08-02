Защитник спаси ЦСКА от резил срещу "Дунав"

ЦСКА бе само на 11 минути от това да изтрие всичко хубаво от мача с "Карабах", като вървеше към равенство 1:1 в София срещу единствения новак в елита "Дунав". Тогава обаче дойде моментът на централния защитник Факундо Родригес, който със свиреп удар от границите на наказателното поле прати топката в сглобката на вратата на Георги Китанов.

Христо Янев отново направи сериозни рокади в състава си, но новите лица така и не показаха, че искат да играят с "червените". Толкова желаните крила Лео Перейра и Пиедраида така и не разбраха за какво са на терена. Перейра дори изработи гола на гостите, като предостави топката Радослав Апостолов, който с удар от Халите препарира Фьодор Лапоухов. Това бе първи гол за русенци срещу ЦСКА от 37 години насам.

Само след 7 минути дойде единствената сносна атака за "червените" при която Мохамед Брахими даде топката на празна врата на Жоел Зварц за 1:1.

През втората част русенци се окопаха доста сериозно и най-доброто до победния гол бе греда на Йоанис Питас, който отново трябваше да влиза от пейката, за да оправя нещата. Христо Янев обаче рискува всичко, като дори даде дебют на юношата Васил Каймаканов в последните минути на мача.

Христо Стоичков отново бе на мача, като го изкара в компанията на Вангел Вангелов, изпълнителен директор на ЦСКА.