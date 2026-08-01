Христо Янев: ЦСКА не може да продължава така занапред

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира измъчнета победа над Дунав с 2:1 в София.

„Много неща не ми харесаха. В трети пореден мач влизаме изключително лошо в мача. Правим много слабо първо полувреме. Това не може да продължава занапред, защото в някой мач няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем мача.

Поздравявам моите футболисти, че успяха да обърнат мача. Изморени сме емоционално физически и психически заради мача от четвъртък (с дузпи "червените" отстраниха "Карабах" във втория квалификационен кръг за Лига Европа).

Единствената причина, която виждаме в момента са мачовете в Лига Европа и натоварената програма. Явно чисто емоционално много се изразходихме като отбор в мача в четвъртък. Отборът ни трябва да изглежда по различен начин. Трябва да изглеждаме така, както завършихме мача от самото начало. Аз трябва да направя така, че този отбор да върви напред. Това може да се случи само, когато играем сериозно. Не казвам, че футболистите подхождат несериозно, но когато излязат на терена липсва тази енергия.

Искрено съжалявам, че не се получават мачовете, които играем в България. Опитваме се да променим някои неща в движение", заяви Янев.