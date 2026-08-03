България загрява с Чехия и Сърбия за Евро 2026 в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световните вицешампиони по волейбол на България се събират днес за начало на подготовката си за европейското първенство.

Страната ни е един от 4-те домакини на форума заедно с Италия, Финландия и Румъния. Първенството ще се проведе от 9 до 26 септември, като мачовете от топ 4 ще са на Ботуша. Останалите държави имат освен мачовете в групата по един 1/8-финал и 1/4-финал.

Това означава, че “Арена София” може да бъде домакин на цели 6 двубоя с участието на любимците на нацията.

В група В, на която водач е България, са още защитаващият европейската си титла тим на Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе по-голямата част от подготовката в Самоков, и по-точно в комплекс “СамЕлион”. Именно там италианецът изкова миналото лято отбора, който във Филипините направи фурор със спечелването на сребърните медали.

За домакинското европейско националите ще загреят с общо 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. Именно този съперник България победи в полуфинала в Манила, за да се изправи срещу Италия.

На 1 и 2 септември вече в София момчетата на Бленджини ще премерят сили със Сърбия в 2 спаринга.

Тренировки днес ще стартират 15, като окончателният състав ще е от 14 волейболисти.

Националите стартират на европейското срещу Северна Македония на 9 септември. Следват мачовете с Португалия (11-и), с Украйна (12-и), с Израел (14-и) и срещу Полша (16-и). Всички са от 19 ч.

Първите 4 отбора в крайното класиране продължават в 1/8-финалите.