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https://www.24chasa.bg/sport/article/23326372 www.24chasa.bg

Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам

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Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА

България ще бъде представена от 6 атлети на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Бирмингам (10-16 август). Божидар Саръбоюков ще участва в коронната си дисциплина – скок на дължина, съобщават от БФЛА. 

В тройния скок при жените ще ни представят Габриела Петрова и Александра Начева. В спринта на 100 м ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 м Кристен Радуканова. В маратона при жените ще участва Маринела Нинева.

На 5 август от 11 ч в хотел „Витоша" ще се проведе среща с медиите на участниците ни на Евро 2026. 

Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА
Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА
Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА
Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА
Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА
Шест атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам СНИМКА: БФЛА

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