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https://www.24chasa.bg/sport/article/23326704 www.24chasa.bg

Григор Димитров напредна с 3 места в световната ранглиста

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист за всички време Григор Димитров напредна с 3 места в новото издание на световната ранглиста.

35-годишният хасковец вече заема 137-ото, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос (Мексико) заради травма.

Димитров получи "уайлд кард" за участие в основната схема на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати (САЩ), която започва на 13 август. Той е шампион в турнира през 2017 г.

Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 13 450 точки, докато Карлос Алкарас (Испания) връща втората си позиция с 8160 точки, изпреварвайки с 40 точки Александър Зверев (Германия).

Григор Димитров

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