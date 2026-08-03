Григор Димитров напредна с 3 места в световната ранглиста

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Най-добрият български тенисист за всички време Григор Димитров напредна с 3 места в новото издание на световната ранглиста.

35-годишният хасковец вече заема 137-ото, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос (Мексико) заради травма.

Димитров получи "уайлд кард" за участие в основната схема на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати (САЩ), която започва на 13 август. Той е шампион в турнира през 2017 г.

Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 13 450 точки, докато Карлос Алкарас (Испания) връща втората си позиция с 8160 точки, изпреварвайки с 40 точки Александър Зверев (Германия).