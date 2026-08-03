Нимрал Пурджа тръгнал към Броуд Пийк заради поредния рекорд

Известният алпинист Нимрал Пурджа-Нимс е тръгнал към Броуд Пийк заради поредния рекорд в кариерата си. Първочаналните намерения на водената от него експедиция са били изкачването на Гашебрум II и след това да се прибире.

Преди тръгването за Пакистан обаче се оказало, че ако атакува и Броуд Пийк ще стане първият човек, покорил всички 8-хилядници два пъти, като единият е без кислород. “Това не е планирано, но възможностите не крещят: те шептят на тези, които вече работят в тишина”, пише Нимс в последната си публикация в социалната мрежа Х.

Така в петък той и още 9 други бяха пометени от лавина под Броуд Пик. Планината отне живота още на неговия близък съратник Пур Бахудур Гюрюн-Юкта, Надира ал Харти, първата жена от Оман, изкачила Еверест, Малъри Гайс (САЩ), Сохай Сахи (Пакистан), Ван Жон (Китай) и шерпите Кили Пемба-Килу, Нима, Наван Тинду и Гяло. Всичките наели фирмата на Нимс за изкачването.

Броуд Пийк е едва 12-и по височина - 8051 метра, но за сметка на това се смята за един от най-опасните. Шансовете за изкачване се оценяват между 20 и 40 процента, а съотношението на успешните покорявания към смъртните случаи е едно от най-високите.

Първото известно изкачване на върха, който е на границата на Пакистан и Китай, е между 8 и 9 юни 1957 година от австрийците Фриц Винтерщелер, Маркус Шмук, Курт Димбергер и Херман Бюл от експедицията на Шмук. Първият опит е на Винтерщелер и Димбергер, които на 29 май стигат до предвърхието на височина от 8030 метра.

Първото изкачване е по Западната шпора, без допълнителен кислород и дори без базов лагер.

Трагедията с групата на Нимс се случи в петък около 9,30 часа сутринта местно време в секцията между втори и трети лагер. Тракерите на алпинистите показват светкавично пропадане, като някои тела са свалени чак до базовия лагер. Този на Нимс показва пропадане от 800 метра денивелация, като след това също е засечено движение за кратко. Тялото на Ал Харти пада в близост до базовия лагер.

Нимс е гурха, народност от Непал, прочута с това, че точно нейните полкове са били най-голямата сила на Британската империя. Дори когато Непал обявява независимост, единственото, което короната в Лондон запазва, са трите формирования гурхи.

Той е роден в Миягди, Непал, но целия си живот изкарва в Англия. 16 години е член на бригадата на гурхите, като 10 от тях са в спецчастите на Нейно Кралско Величество Елизабет II.

След като се пенсионира се захваща с алпинизъм. Световната си известност придоби през 2019 година, когато за 189 дни успя да покори всички осемхилядници на планетата за първи път. Този рекорд остана 4 години.

Освен това държи рекорда за най-бързо изкачване на Еверест, Лхотце и Макалу - превзема трите върха само за 48 часа. Постига и първото в историята зимно изкачване на К2.

Общо в кариерата си е покорил 52 пъти осемхилядниците на планетата, като 53-ия път се оказа фатален.

През 2018 година кралица Елизабет II го направи член на ордена на Британската империя, което е петото по стойност отличие в държавата.

Женен е за Сачи, дъщерята на негов колега от армията, двамата имат една дъщеря.

Заради приноса му към империята, един от първите, които поднесе съболезнования, бе принц Уилям, престолонаследникът на трона. Двамата дори са се засичали при военните.

“Той бе един от най-великите планинари в историята”, написа принцът в социалните мрежи.

В последните години името на Нимс бе замесено и в два скандала. Д-р Ейприл Леонардо от Куинси, Калифорния, го обвини, че я е притискал здраво и искал секс с нея по време на експедиция към К2 през юни 2022 г. Година по-късно пък бившата Мис Финландия Лота Хиндса го обвини в същото, като инцидентът е станал в хотел в Катманду преди началото на експедицията. Обвиненията така и не бяха доказани.

Нимс бе в България на 8 юни 2023 г. С негови експедиции Силвия Аздреева покори Еверест и К2.