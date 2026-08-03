Петима влизат в битката за президент на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да се смята за пътник, след като грандиозният му план за продажба на правата върху турнирите на световната федерация на частни инвеститори се провали. Той бе принуден да обяви провала си, но сега е напът да загуби и поста си.

За свикването на извънреден конгрес са необходими молби от 43 федерации (20% от членовете). УЕФА, която е най-върлият противник на Инфантино след гафа му има 55. Като се прибави към това, че от Северна Америка и Карибите, както и от Азия заклеймиха швейцареца, това може да се случи веднага.

По принцип ФИФА има изборен конгрес през март догодина в Рабат (Мароко), където се очакваше Инфантино да няма противник за президентския пост. Сега обаче се оформят петима, които могат да влязат в битката.

Александър Чеферин

Президентът на УЕФА е един от явните фаворити. Той дори бойкотира финала на световното заради намесата на Доналд Тръмп и отмяната на червения картон на американеца Фоларин Балогун. А е един от вицепрезидентите на ФИФА. Смени Инфантино в УЕФА през 2016 г.

Твърди се, че словенецът би излязъл напред, ако никой друг не поиска поста. Но ще го направи само ако е крайно необходимо.

Проблемът е, че УЕФА е в малко разкрачена позиция. От години нейните турнири се движат от дъщерна фирма на евроцентралата, каквото е предложението и на ФИФА.

Насер Ал-Хелайфи

Президентът на “Пари Сен Жермен” е доста популярна фигура във футбола. Според негови представители обаче няма амбиция, намерения и интерес към ФИФА. Но това може бързо да се промени.

Арсен Венгер

Легендарният наставник на “Арсенал” работи от години във ФИФА, като се прочу с доста екстравагантни предложения за промяна на правилата. Реално обаче шансовете му са малки заради напредналата възраст. Все пак вече е на 76 години.

Виктор Монталяни

Шефът на канадската федерация и КОНКАКАФ (Северна Америка и Карибите) се смята за доста добро предложение. Около него няма скандали, а страната му бе съдомакин на световното и мачовете там минаха без никакви скандали. Догодина има изборен контрес и на КОНКАКАФ и ще трябва да избере едно от двете. След Европа неговата асоциация е една от най-активните в битката срещу Инфантино.

Салман бин Ибрахим ал Халифа

Босът на федерацията на Бахрейн е един от най-влиятелните в световния футбол. Реално той е първи вицепрезидент на Инфантино, но също се опълчи на швейцареца.

Сега се изчаква да се види дали ще има извънреден конгрес, или пък всички ще изчакат редовния.

Екипът на Инфантино реално също се разпада светкавично. След главния му съветник Карлос Кордейро оставка подаде и главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур.

Всички в световната федерация са бесни на факта, че Инфантино дори не е обсъдил с най-близките си плановете за продажба.

“Инфантино е ходещ мъртвец. Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом се е дистанцирал от него и планира преврат. Близкото обкръжение на Инфантино още преди месеци е направило предупреждение и е посочило за тесните връзки между Графстрьом и Желсон Фернандес (заместник-директор по въпросите за членуващите федерации), като двамата чакат подходящия момент, за да го свалят. Параноята е в своя пик. Инфантино е загубил контрол над ФИФА и скоро ще загуби и поста си”, пише журналистът Ромен Молина в социалните мрежи.

