Ясни са треньорите за бенефиса на Теодор Салпаров

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини ще поведе отбора на чуждестранните звезди в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда", който ще се състои на 5 септември от 16,30 в столичната "Арена 8888".

Така италианецът ще изпита емоцията от пълната зала в София преди началото на европейското първенство.

Рамо до рамо с него за шоу спектакъла ще застане сънародникът му Алберто Джулиани, който бе треньор на Салпаров за кратко в "Хебър" през есента на 2023 година. Джулиани работи с Владо Николов в "Кунео", спечелвайки титлата, купата и Суперкупата на Италия. Той е ставал шампион на клубно ниво във всяка от страните, в които е работил пълен сезон. С националния отбор на Словения Джулиани достигна до финал на европейските първенства през 2019 и 2021. Треньорското трио начело на чужденците ще се допълни от бразилеца Алберто Киапарини, който ще бъде наставник на сина на Теодор Салпаров - Георги, в университета Тускулум в Съединените щати.

Още по-впечатляващ ще бъде българският треньорски панел. Родните звезди ще бъдат водени от наставниците, оставили ярка диря в професионалната кариера на Теодор Салпаров. Българската плеяда стартира с човека, дал път на любимия за България номер 13 в ЦСКА - Александър Попов. С него Салпаров вдига първия си трофей при мъжете - купата на България през 2002 година. Попов е и помощник-треньор на Милорад Киац при дебюта на Салпаров с националния отбор в Световната лига през 2003 година.

Групата на българските треньори продължава с Мартин Стоев, извел страната до бронзовите отличия на Мондиала през 2006 и световната купа през 2007 и до Олимпиадата в Пекин през 2008. Ппеядата родни специалисти се допълва от най-успешния български треньор на клубно ниво - Радостин Стойчев, който изведе страната до игрите в Лондон през 2012 г. Четвъртата част от пъзела е Найден Найденов, поел националите в навечерието на олимпиадата в английската столица, с който България достигна до четвъртото място.

Бенефисът на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg, Urbo и Eventim.

В обращение вече са и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.