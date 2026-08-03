17-годишна българка в топ 10 на европейското по артистично плуване

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Мария Вълева завърши на десето място във волната програма соло по артистично плуване (така се нарича синхронното вече) при жените на европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

17-годишната Вълева получи 218,9025 точки за изпълнението си във финала.

Шампионка стана Василина Хандошка (Беларус) с 292,3887 точки. Защитаващата титлата си от Фуншал 2025 Клара Блайер (Германия) заслужи сребърното отличие с 289,2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284,5550 точки.