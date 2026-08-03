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Гръцки гранд чака "Левски" на плейофа за Шампионската лига

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Играчите на “Левски” позират след равенството в Крайова, с което си гарантираха мачове в европейските турнири поне до Коледа. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" ще играе срещу АЕК (Атина) в плейофа за влизане в Шампионската лига. Това отреди жребият, като този път "сините" изтеглиха късата клечка, защото първенецът на Гърция бе един от най-коварните възможни противници.

За да стигне до мачовете с АЕК обаче шампионът на България трябва да елиминира "Кайрат" в кръг III на най-комерсиалния турнир на УЕФА.

Двубоите от плейофа за Шампионската лига са в последните 2 седмици на август. В първия мач "сините" трябва да са домакини. Реваншът пък е седмица по-късно в гръцката столица.

Останалите възможни противници за водения от Хулио Веласкес тим бяха победителите от двойките от "Апоел" (Беер Шева) – "Цървена звезда",  "Динамо" (Загреб) – "Кауно" (Жалгирис), "Мялби" – "Слован" (Братислава) и "Селтик".

В отбора на АЕК играе българският национал Мартин Георгиев. Бранителят бе привлечен през зимата от "Славия" с траснфер за няколко милиона. Младият играч обаче не получава много много шансове в гранда от Атина.

Ако "сините" бъдат елиминирани третия кръг на Шампионската лига от "Кайрат", те отиват на плейоф в Лига Европа. 

Там потенциалните съперници на "Левски" са победителят от двойките "Ягелония"- "Рейнджърс", ПАОК - "Андерлехт", "Пафос" - РБ (Залцбург) и "Шамрок Роувърс" - "Егнатия". Жребият за тази фаза е малко по-късно днес.

Иначе с достигането до кръг III на Шампионската лига, "Левски" си гарантира сигурно участие в същинската фаза на Лигата на конференциите. По този начин "сините" ще играят в европейски клубни турнири след 16 г.

Играчите на “Левски” позират след равенството в Крайова, с което си гарантираха мачове в европейските турнири поне до Коледа. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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