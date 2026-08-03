Избраха нов треньор за борците в класическия стил

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Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е избран за старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил, съобщават от БФБорба в понеделник. Той заменя Стоян Добрев, който временно беше заменен от Стефан Тошев.

"Андрей Димитров поема поста след като в началото на годината досегашният старши треньор Стоян Добрев подаде оставка. През последните месеци длъжността временно бе изпълнявана от Стефан Тошев, на когото Управителният съвет на БФ Борба изразява благодарност за положените усилия, професионализма и работата с националния отбор в този период", се казва в информацията на БФБ.

Предстои вицепрезидентът на централата Борислав Величков, който отговаря за развитието на класическия стил, да представи официално новия старши треньор пред състезателите от националния тим.

"Основна задача пред Андрей Димитров ще бъде да продължи работата по подготовката и развитието на националния отбор в духа на политиката, с която през миналата година Станка Златева и екипът й бяха избрани да ръководят Българската федерация по борба. С назначаването на Андрей Димитров БФ Борба залага на доказан шампион с богат състезателен опит, авторитет и отлично познаване на традициите и спецификата на класическата борба", пишат още от БФБ.

Сред основните приоритети на ръководството са:

- възстановяване на доверието и нормалния диалог между федерацията, спортните клубове, състезателите и треньорите;

- осигуряване на равнопоставени условия и ясни правила за всички клубове и национални състезатели;

- развитие и подкрепа на детско-юношеската школа;

- изграждане на устойчив приемствен процес между младите таланти и националните представителни отбори;

- създаване на условия за качествена и ефективна подготовка на елитните български борци;

- защита на авторитета и традициите на българската борба;

- повишаване на прозрачността, отговорността и дисциплината в работата на федерацията.

Новият старши треньор ще има ключова роля за прилагането на тези принципи в работата на националния отбор по класическа борба. Подготовката на елитните български състезатели ще се провежда в съответствие с утвърдената от Министерството на младежта и спорта програма, а всички участници в тренировъчния процес ще следват правилата и решенията на БФ Борба.

Андрей Димитров е роден на 12 декември 1957 година в София. Той е сред най-успешните български състезатели по класическа борба от своето поколение.

Димитров е двукратен световен шампион - в Киев през 1983 година и в Колботън през 1985 година. Двукратен европейски шампион е от първенствата във Варна през 1982 година и Будапеща през 1983 година. През 1983 година. печели и Златен пояс на международния турнир "Никола Петров".