Кирил Десподов може да застанe на пътя на "Левски" в Лига Европа, ЦСКА с лесен жребий за плейофа

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Победителят на двойката ПАОК - "Андрелехт" ще е съперник на "Левски" в плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. "Сините" ще се озоват във втория по сила турнир на УЕФА, ако отпаднат от третия предварителен кръг на Шампионската лига, където ще мерят сили с "Кайрат".

В евентуалния първи мач с някой измежду ПАОК - "Андрелехт", "сините" ще са домакини, а седмица по-късно ще гостуват.

Останалите възможни съперници на българския първенец бяха победителят от двойките "Ягелония"- "Рейнджърс", "Пафос" - РБ (Залцбург) и "Шамрок Роувърс" - "Егнатия".

Преди 4 г. "Левски" игра с ПАОК. Във втория кръг на Лигата на конференциите, воденият тогава от Мъри Стоилов тим елиминира гръцкия тим. В момента в гранда от Солун играе капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов.

Носителят на купата на България - ЦСКА, също научи евентуалния си съперник за плейофа в Лига Европа и това е ОФИ (Крит). Първо обаче "червените" на Христо Янев трябва да се справят с "Макаби" (Тел Авив) в кръг III на същия турнир.

Останалите възможни опоненти за "армейците" бяха победителят от двойката "Тюн" - 'Викингур", както и загубилите от двойките "Орхус" - "Сабах" и "Динамо" (Загреб) - "Кауно Жалгирис".

През миналия сезон ОФИ (Крит) спечели купата на Гърция за първи път от 1987 г. Трофеят бе донесен от трансферната издънка на ЦСКА Аарон Исека, който вкара победния гол от дузпа в четвъртата минута от добавеното време на първото продължение.

Първият мач, ако "червените" стигнат до плейофа, ще е в Гърция на 20 август. Реваншът е седмица по-късно в София.

Ако ЦСКА отпадне от Лига Европа, "червените" отиват на плейоф за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите. Там съперник ще е някой от победителите в дуелите "Брага" - "Динамо" (Минск), 'Динамо" (Киев) - "Карабах", "Партизан" - "Тобол", "Лугано" - НСИ (Рунавик). Жребият за третия по сила турнир на УЕФА е по-късно днес следобед.