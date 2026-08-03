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Българин 7-и в Европа на артистично плуване

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Димитър Исаев Снимка: Ройтерс

Димитър Исаев продължи доброто представяне на България, като се класира на 7-о място във волната програма соло по артистично плуване при мъжете на европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

27-годишният Исаев получи 137,9725 точки за изпълнението си и остана последен във финала, но самото му достигане е успех.

Британецът Ранджуо Томблин беше най-добър с 258,9188 точки и спечели четвърта титла на шампионата в Париж.

Италианецът Филипо Пелати беше оценен с 252,8713 точки и остана със среброто в дисциплината на второ поредно континентално първенство.

Защитаващият титлата си от Фуншал 2025 Хорди Касерес (Испания) пък се нареди трети с 229,2599 точки.

Димитър Исаев Снимка: Ройтерс

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