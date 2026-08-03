ПАОК без Десподов в първия мач срещу "Андерлехт"

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов няма да играе в първия мач срещу "Андерлехт" в срещата от 3-ия кръг на Лига Европа. Крилото все още не е възстановен от контузията, която го мъчи.

Десподов все още не е готов след операцията на пръста, на която се подложи на 4 май. До момента са минали два месеца след интервенцията, като в един момент Десподов участва дори в занимание с топка с отбора, като това се случи по време на лагера на „черно-белите" в Нидерландия. След това обаче по препоръка на лекарите, той продължава физиотерапевтичния курс. Първоначално дори се смяташе, че петкратният футболист номер 1 на България ще бъде готов за втория мач с "Динамо" (Киев), но това не се осъществи.

ПАОК може да се изправи срещу "Левски", ако гръцкият тим елиминира "Андерлехт", а "сините" отпаднат от третия кръг на Шампионската лига от "Кайрат".