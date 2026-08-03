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https://www.24chasa.bg/sport/article/23328175 www.24chasa.bg

Бленджини обяви състава на България за европейското, ще отпадне един

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Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

Мъжкият национален отбор на България започва подготовката си за европейското първенство по волейбол, което ще се проведе от 9 до 27 септември, а родината ни е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе подготовката на тима на два етапа, като първата част ще бъде в Самоков.

Националите ще се готвят в „Арена СамЕлион" до 28 август, а по време на лагера ще изиграят и първите си две контролни срещи. На 25 и 26 август България ще премери сили с националния отбор на Чехия.

Вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София. Тренировките ще се провеждат в „Арена София", където на 1 и 2 септември „лъвовете" ще изиграят още две проверки срещу Сърбия.

В групата за европейско националите ни ще срещнат в столицата Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и актуалния европейски първенец и победител в Лигата на нациите Полша.

За началото на подготовката Бленджини определи състав от 15 волейболисти. От него за турнира ще отпадне един.

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Диагонал:

Венислав Антов

Либеро:

Дамян Колев

Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

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