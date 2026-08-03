Инфантино иска от администрацията на Тръмп да му помогне да остане начело на ФИФА

Шефът на ФИФА Джани Инфантино иска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да му помогне да остане на поста си.

За целта има организиран и закрит разговор с държавния секретар на Щатите Марко Рубио, докато исканията той да се оттегли от президентското място нарастват, съобщава изданието The New York Post.

Причината да бъде поискана оставката на Инфантино е проектът FIFA Forward Enterprise (FFE) – една от най-амбициозните и противоречиви реформи в историята на най-популярния спорт в света.

Два източника разполагат с информация, че Инфантино ще проведе телефонен разговор с Марко Рубио след 9 ч. източно време (16 ч. българско) в понеделник.

"Той поиска да се срещне онлайн с държавния секретар и да говорят за това как футболът може да стане вид лека сила за САЩ. Но всички ние знаем, че това е опит да си запази работата. В момента не става въпрос за друго", категоричен е единият източник.

Според втория информатор на изданието, Инфантино се почувствал "изолиран" от лавината от негативно медийно отразяване.

"Търси си съюзници, които публично да изразят подкрепа за него", заяви източникът.

Източници разкриват за изданието, че Инфантино се е пробвал, но не е успял да се свърже с Тръмп по телефона, откакто планът му да продаде дял от търговските права за световното първенство на частни инвеститори се провали в петък.

Този план предизвика открит бунт срещу неговото ръководство в базираната в Цюрих организация, като един от ръководителите на ФИФА заяви пред The Post, че служители искат да отстранят Инфантино от ръководния пост в рамките на движение, наречено "Project Kill the Monster" ("Убий чудовището" - б.р.)

В петък главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур, заяви пред Асошиейтед прес, че се чувства "измамен" от действията на Инфантино и бе категоричен, че не е знаел за тайните преговори.

На 28 юли Инфантино потвърди плановете си за създаване на нова организация, на която да бъдат прехвърлени медийните и търговските права на организацията, включително за световните първенства. Повече от 20 процента от акциите ѝ трябваше да бъдат продадени. За тези дялове частните инвеститори щяха да платят приблизително 4,2 милиарда долара, които ФИФА обеща да похарчи за развитие на футбола.

Новото юридическо лице бе оценено на 20 милиарда долара. Сега сделката, включваща фирмата на Джошуа Къшнър, брат на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е провалена.

„Те (инвеститорите - б.р.) категорично не искат да се замесват повече в тази каша. Къшнър ще намери друг начин да се вмъкне в това пространство. Това се превръща в кошмар за марката", каза един от източниците, запознат с провалената сделка.

Този резултат се дължи до голяма степен на заплахата на УЕФА да бойкотира Световното първенство. „Това би бил временен край на световния футбол", сподели вътрешен човек, близък до президента на ФИФА Джани Инфантино. „Те опипаха почвата и получиха ясен отговор", каза друг източник, вероятно сътрудник на швейцареца.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да се смята за пътник, след като грандиозният му план за продажба на правата върху турнирите на световната федерация на частни инвеститори се провали. Той бе принуден да обяви провала си, но сега е напът да загуби и поста си.

За свикването на извънреден конгрес са необходими молби от 43 федерации (20% от членовете). УЕФА, която е най-върлият противник на Инфантино след гафа му, има 55. Като се прибави към това, че от Северна Америка и Карибите, както и от Азия заклеймиха швейцареца, това може да се случи веднага.

По принцип ФИФА има изборен конгрес през март догодина в Рабат (Мароко), където се очакваше Инфантино да няма противник за президентския пост. Сега обаче се оформят петима, които могат да влязат в битката: Александър Чеферин, Насер Ал-Хелайфи, Арсен Венгер, Виктор Монталяни и Салман бин Ибрахим ал Халифа.