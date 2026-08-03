И Англия застава срещу Инфантино

Футболната асоциация (ФА) на Англия ще последва Уелс и ще оттегли подкрепата си за кандидатурата за преизбиране на президента на ФИФА Джани Инфантино, съобщи в понеделник източник, запознат с въпроса, цитиран от агенция Ройтерс, предава БТА.

Решението на англичаните идва на фона на засилващата се негативна реакция срещу провалилия се план за продажба на дял от световното първенство, лансиран от Инфантино миналия вторник.

Планът на ФИФА да привлече до 4,2 милиарда долара от частни инвеститори чрез продажба на около 20% дял в ново юридическо лице, което да управлява състезанията, включително Световното първенство, приключи с оттеглянето му в ранните часове на съботния ден. Ожесточена съпротива дойде най-напред от УЕФА, след това от КОНКАКАФ и други асоциации, легенди и ветерани.

След като идеята падна, вниманието сега се насочи към потенциалните последствия за Инфантино, чиято кандидатура за нов мандат като президент на ФИФА за периода 2027 - 2031 е подложена на засилен контрол след провалилата се инициатива. По-рано Уелс стана първата национална федерация, която официално оттегли подкрепата си за Инфантино.

Очакванията са англичаните съвсем скоро също да излязат с официална позиция, която да бъде насочена към призив на Инфантино за оставка или оттегляне на подкрепата. Следващият изборен конгрес на ФИФА е на 18 март 2027-а в Мароко.