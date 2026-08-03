Купонджията Грилиш може да отиде при Симеоне в Мадрид

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Джак Грилиш може да се озове при треньора Диего Симмеоне в "Атлетико" (Мадрид).

30-годишният английски футболист на "Манчестър Сити" прекара миналия сезон под наем в "Евертън", преди контузия да го извади от игра и да го лиши от евентуално участие с Англия на световните финали.

Вестник The ​​Sun твърди, че испанският гранд анализира шансовете да трансфер на Грилиш през настоящия летен трансферен прозорец.

30-годишният нападател записа 2 гола и направи 6 асистенции с екипа на "Евертън" през сезон 2025/2026, но счупи крака си през през януари.

Спекулациите за раздяла с Джак Грилиш се засилиха, след като той не беше включен в предсезонното турне на "Сити" в Азия, въпреки че играчът опроверга твърденията чрез социалните мрежи.