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https://www.24chasa.bg/sport/article/23328636 www.24chasa.bg

Луис ван Гаал готов отново да стане селекционер на Нидерландия

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Луис ван Гаал

Луис ван Гаал е готов да се завърне като селекционер на националния отбор на Нидерландия, съобщава местното издание "Де Телеграаф".

74-годишният специалист не изключва възможността да бъде треньор на друг национален тим. Опитният Ван Гаал ще обмисли за евентуално завръщане само след като от нидерландската футболна централа му представят официално предложение.

Луис ван Гаал вече не е обезпокоен от здравословни проблеми и в момента треньорът се чувства по-добре от всякога. През пролетта на 2022 година Ван Гаал обяви лечението си от рак на простатата.

Луис ван Гаал беше треньор на националния отбор на Нидерландия от 2000 до 2001 година, от 2012 до 2014 и от 2021 до 2022 година.

До момента "оранжевите" бяха водени от Роналд Куман, който се разделя с тима след неуспешното представяне на Мондиал 2026.

Луис ван Гаал
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