Продадоха всичките 80 000 билета за първия мач на Франция с треньор Зидан за 24 часа

Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на френския национален отбор предизвика рязко увеличение на търсенето на билети. Според RMC Sport всички билети за първия домакински мач на националния отбор под ръководството на легендарния треньор са били напълно разпродадени за по-малко от 24 часа.

Билетите бяха пуснати в продажба на 31 юли, но на следващия ден вече не бяха налични. Дебютът на треньора ще се състои на 2 октомври в Лигата на нациите, когато френският национален отбор ще бъде домакин на Италия. Главната арена "Стад дьо Франс" е с капацитет от приблизително 80 000 зрители.

Френската футболна федерация официално обяви подписването на четиригодишен договор със Зидан. Зизу не е бил треньор от 2021 г.