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https://www.24chasa.bg/sport/article/23328686 www.24chasa.bg

Продадоха всичките 80 000 билета за първия мач на Франция с треньор Зидан за 24 часа

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Зинедин Зидан набляга на падела, откакто е без работа. СНИМКА: ФЕЙСБУК Zinedine zidane Officiel

Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на френския национален отбор предизвика рязко увеличение на търсенето на билети. Според RMC Sport всички билети за първия домакински мач на националния отбор под ръководството на легендарния треньор са били напълно разпродадени за по-малко от 24 часа.

Билетите бяха пуснати в продажба на 31 юли, но на следващия ден вече не бяха налични. Дебютът на треньора ще се състои на 2 октомври в Лигата на нациите, когато френският национален отбор ще бъде домакин на Италия. Главната арена "Стад дьо Франс" е с капацитет от приблизително 80 000 зрители.

Френската футболна федерация официално обяви подписването на четиригодишен договор със Зидан. Зизу не е бил треньор от 2021 г. 

Зинедин Зидан набляга на падела, откакто е без работа. СНИМКА: ФЕЙСБУК Zinedine zidane Officiel
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